Nach Sieg in Wolfsburg : Diese Negativserien kann Gladbach 2021/22 noch beenden

Gegentor im Breisgau: Beim SC Freiburg wartet Borussia bereits seit 13 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Die Durststrecke beim VfL Wolfsburg ist Geschichte, doch auch gegen andere Gegner wartet Borussia schon länger auf einen Sieg. Im DFB-Pokal ist sogar eine historische Premiere möglich.

Es war nicht irgendeine schwarze Serie, die Borussia am vergangenen Samstag mit dem 3:1 beim VfL Wolfsburg beendete. Nirgendwo sonst hatte sie aktuell so viele Auswärtsspiele ohne Sieg bestritten – 16 Partien am Stück. Hinter diese Durststrecke können die Gladbacher also nun einen Haken machen. Doch in der laufenden Saison gibt es noch mehrere Gelegenheiten, Negativserien zu beenden. Genauso können ein paar positive Läufe verlängert werden. Ein Überblick, welche Aufgaben der Spielplan noch für die Borussen bereithält.

Ende Oktober kann Gladbach zunächst einmal eine bittere Pokalbilanz aufbessern. Schon siebenmal spielte Borussia im DFB-Pokal gegen die Bayern, eines davon war ein Wiederholungsspiel. Fünf dieser sieben Partien gingen in die Verlängerung, zwei gar ins Elfmeterschießen. Eng war es also fast immer gegen München, gewonnen hat Gladbach jedoch nie. In der zweiten Runde des laufenden Wettbewerbs gibt es daheim im Borussia-Park am 27. Oktober die nächste Gelegenheit.

Nur vier Tage später ist in der Liga der VfL Bochum in Gladbach zu Gast. Und es mag überraschen, dass der Aufsteiger für die derzeit längste Sieglosserie der Borussen verantwortlich ist. Seit 15 Bundesligaspielen (daheim und auswärts) wartet Gladbach auf einen Sieg, angesichts der zuletzt langen Zweitklassigkeit der Bochumer liegt der letzte Heimerfolg sogar schon 24 Jahre zurück. Abgemildert wird diese Schreckensbilanz jedoch durch den Erfolg in der Relegation 2011. Jetzt muss es Borussia aber ohne Igor de Camargo richten.

Noch vor Weihnachten kann Gladbach eine Premiere feiern und den ersten Dreier bei RB Leipzig holen. Bislang reichte es in fünf Bundesligaspielen in Leipzig zu drei Unentschieden, aber keinem Sieg. Auch in der Rückrunde können die Borussen zwei unschöne Serien auf fremden Plätzen beenden: So gab es bei Borussia Dortmund in den letzten sieben Spielzeiten immer eine Niederlage, der letzte Sieg liegt im kommenden Frühjahr acht Jahre zurück.

Und gegen Ende der Saison wartet in Freiburg noch eine wichtige Aufgabe: Denn durch den Sieg in Wolfsburg sind die Breisgauer nun der Gegner, bei dem es die meisten Partien ohne dreifachen Punktgewinn gab. Seit dem letzten Sieg im Jahr 2002 versuchte es Gladbach in der Bundesliga 13-mal vergeblich im Dreisamstadion. Da könnte es eine gute Nachricht sein, dass Freiburg in seine neue Arena umzieht. Am letzten Spieltag schließlich gilt es für Gladbach, mal wieder Hoffenheim zu Hause zu schlagen – in den vergangenen fünf Jahren gab es vier Remis und eine Niederlage.

