Zwei Joker-Einsätze, Ginter nur Zuschauer : Borussen feiern erfolgreiche WM-Quali mit dem DFB-Team

Mönchengladbach Drei Borussen waren beim 4:0-Sieg des DFB-Teams gegen Nordmazedonien dabei. Während Matthias Ginter von Bundestrainer Hansi Flick erneut nicht berücksichtigt wurde, durften Florian Neuhaus und Jonas Hofmann in der Schlussphase mitwirken. Bei Neuhaus ließ Flick seinen Worten damit Taten folgen.

Matthias Ginter erlebte am Montag einen entspannten Abend. Eingepackt in eine dicke Jacke erhob er sich nach dem 4:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien von der Ersatzbank. Noch immer wartet der Innenverteidiger, der die Länderspielreise im September aufgrund einer Corona-Erkrankung verpasst hatte, auf sein Debüt unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick .

Hofmann war es, den Flick am Montag in der Schlussphase für Serge Gnabry ins Spiel brachte. Im Gegensatz zu seinen vergangenen Einsätzen kam Hofmann dieses Mal weiter vorne auf der rechten Seite zum Einsatz. Neuhaus ersetzte in der 80. Minute Thomas Müller. Drei Minuten später durften die beiden Borussen dann dem Torschützen zum 4:0-Endstand, Jamal Musiala, persönlich auf dem Platz gratulieren, am Treffer waren Hofmann und Neuhaus aber nicht direkt beteiligt. Durch den Sieg hat sich die DFB-Elf damit zwei Spieltage vor Schluss vorzeitig für die WM 2022 in Katar qualifiziert.