Kein Vertrag in Dresden : Traoré gehört weiter der Gruppe vereinsloser Ex-Borussen an

Mönchengladbach Die Vertragsverhandlungen zwischen Ibo Traoré und Dynamo Dresden haben nicht zu einer Einigung geführt. Die Gehaltsforderungen des Ex-Gladbachers sollen zu hoch gewesen sein. Damit bleibt Traoré in einem kleinen, aber illustren Kreis.

Mehrere Medien berichten, dass die Gehaltsforderungen des Ex-Gladbachers letztlich zu hoch für Dresden waren. „Wir haben gute Gespräche geführt, aber am Ende war es nicht darstellbar. Wir wollen keine Dinge machen, die nicht zu uns passen, wo man sagt, man muss da was Verrücktes tun“, wird Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker zitiert. Sportlich hätte der offensive Außen und ehemalige Nationalspieler Guineas den Sachsen sicherlich helfen können in dem Bestreben, sich in der Zweiten Bundesliga wieder zu etablieren.