Gericht hat Urteil überprüft : Borussias U23-Trainer Heiko Vogel muss weitere Sperre absitzen

Mönchengladbach Im März sorgte das Urteil gegen den U23-Trainer von Borussia Mönchengladbach, Heiko Vogel, bundesweit für Aufmerksamkeit. Dieser hatte zuvor eine Schiedsrichter-Assistentin beleidigt. Nun wurde das Urteil revidiert.

Die Leistung von Borussias U23 hat Heiko Vogels Abwesenheit am vergangenen Samstag nicht negativ beeinflusst. Unter der Regie des Co-Trainers Daniel Felgenhauer setzten die Borussen am vergangenen Samstag ihre Siegesserie mit einem 3:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West fort.

Vogel, das teilte der Verein nach dem Spiel mit, fehlte gesperrt und wird auch in den beiden kommenden Partien nicht auf der Trainerbank sitzen dürfen. Neu hat sich Vogel jedoch nichts zu Schulden kommen lassen. Der Grund für die Strafe liegt mittlerweile über acht Monate zurück: Am 30. Januar sah Vogel im Ligaspiel gegen Bergisch Gladbach nach 54 Minuten die Gelb-Rote-Karte. Zuvor hatte er sich unsportlich gegenüber einer Schiedsrichter-Assistentin geäußert.

Am 9. März wurde er deshalb vom Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) für zwei Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt. Hinzu kamen sechs Trainingseinheiten von Borussias Mädchen- oder Frauenmannschaften, die Vogel leiten sollte. Letzteres soll der 45-Jährige Fußballlehrer von sich aus angeboten haben.

Schließlich kündigte der WDFV am 19. März an, das Urteil zur Überprüfung an das Verbandsgericht zu geben. Über ein halbes Jahr später wurden Borussia und Vogel in der vergangenen Woche über das endgültige Urteil in Kenntnis gesetzt. „Das Verbandsgericht des Westdeutschen Fußballverbands hat als oberste Instanz des Regionalverbandes im Berufungsverfahren am 04.10.2021 das Urteil des WDFV-Sportgerichtes von zwei Spielen Sperre revidiert und eine Sperre von fünf Spielen als angemessen erachtet“, teilte der Westdeutsche Fußballverband (WDVF) auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Geldstrafe und weitere Auflagen seien davon unberührt, das Urteil nun auch rechtskräftig.

In der Öffentlichkeit hatte das Thema nach der Verkündung des ersten Urteils durch das Sportgericht für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Alexandra Popp meldete sich als Spielführerin der Frauen-Nationalmannschaft in einem offenen Brief zu Wort. Es sei „keine Wertschätzung, wenn man zum Ausgleich für ein solches unsportliches Verhalten anbietet, für ein paar Stunden eine Frauenmannschaft zu trainieren“, hieß es damals in der Mitteilung. Das Urteil wurde von Popp, die stellvertretend für die Fußballerinen der Ersten und Zweiten Liga sprach, zudem als „beleidigend“ und „diskriminierend“ eingestuft. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schaltete sich ein.