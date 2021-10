Gladbach-Quiz : Kennen Sie sich aus mit Borussias „Oktober-Festen“?

Feiertag in München: Am 6. Oktober 2018 siegte Borussia 3:0 bei den Bayern. Foto: dpa/Tobias Hase

Interaktiv Mönchengladbach Borussia hat so manchen denkwürdigen Erfolg im Monat Oktober gefeiert. Wir haben dazu ein Quiz zusammengestellt. Hier gibt es zwölf Fragen zu speziellen Oktober-Momenten in Gladbachs Vereinshistorie.

Am 7. Oktober 2018 gönnten sich einige Borussen um Kapitän Lars Stindl einen besonderen Luxus. Nur einen Tag, nachdem sie beim FC Bayern München 3:0 gewonnen hatten, flogen die Gladbacher nochmals in die bayrische Landeshauptstadt, um auf der Münchner Wiesn auf den klaren Erfolg gegen den Rekordmeister anzustoßen. Den spontanen Ausflug auf das Oktoberfest hatten sich die Borussen redlich verdient, hatten sie doch in der Vereinsgeschichte ihres Klubs Einmaliges geschafft: Zum ersten Mal hatten sie während der Wiesn-Zeit in München gewonnen.