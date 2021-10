Hoch im Kurs bei seinem Trainer : Mit diesen Qualitäten glänzt Müsel in Borussias U23

Klarer Aufwärtstrend: Borussias Torben Müsel. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Borussias Profi Torben Müsel kommt in Gladbachs Zweitvertretung immer besser in Schwung – obwohl die Voraussetzungen für ihn zuletzt nicht optimal waren. Was U23-Trainer Heiko Vogel zum Aufwärtstrend des 22-Jährigen sagt.