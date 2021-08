Ihr Wissen ist gefragt : Quiz zu Borussias Historie im DFB-Pokal

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Kaiserslautern aussehen

Mönchengladbach Mit dem Spiel beim 1. FC Kaiserslautern startet Borussia Mönchengladbach in die nächste DFB-Pokal-Saison. Testen Sie Ihr Wissen mit zehn Fragen rund um die jüngere und ältere Pokal-Vergangenheit des Klubs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der 1. FC Kaiserslautern hat eine Mannschaft mit Qualität, die uns einen echten Pokal-Fight liefern wird. Wir müssen das Spiel von der ersten Sekunde so annehmen, dass wir zeigen, dass wir der Bundesligist sind“ – so formulierte Gladbach-Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz am Freitag die Erwartungen an seine Mannschaft für das Erstrundenspiel am Montag (20.45 Uhr) auf dem Betzenberg.

„Wir sind Borussia Mönchengladbach, wollen eine Runde weiterkommen und dementsprechend wollen wir auch auftreten. Wenn wir den Fight annehmen, wird sich am Ende unsere Qualität durchsetzen“, sagte Hütter weiter. Für ihn ist es das erste Pflichtspiel, das er mit Borussia bestreiten wird und für den Klub eine neue Gelegenheit, sich möglichst lange in einem Pokalwettbewerb zu halten, um am Ende vielleicht mal wieder ein Endspiel zu erreichen.

In der vergangenen Saison erreichten die Borussen mit Ex-Trainer Marco Rose zwar das Viertelfinale, doch da war dann erneut Schluss. Zuvor war der VfL zweimal bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. In der kommenden Saison soll es möglichst darüber hinaus gehen. „Bisher sind wir während meiner Zeit hier bei Borussia nur einmal in der ersten Runde ausgeschieden, und wir werden natürlich alles daransetzen, auch diese erste Runde zu überstehen“, kündigte Sportdirektor Max Eberl an. „Unser Gegner in der ersten Runde hätte auch leichter sein können, die Dritte Liga ist generell unangenehm zu bespielen“, so Eberl.

Doch wissen Sie, wie oft Borussia bislang in einem DFB-Pokalfinale stand oder welcher Spieler aus dem aktuellen Kader die meisten Pokalspiele für den Verein absolviert hat? Und wann findet im kommenden Jahr überhaupt das Finale statt? In unserem Quiz haben wir zehn Fragen für Sie zusammengestellt, die mal mehr, mal weniger schwer sind. Am Ende sehen Sie, wie viele Sie davon richtig beantworten konnten. Unsere Redaktion wünscht viel Spaß dabei.

(hgo)