Training mit sieben Feldspielern : Gladbach-Profis rennen ins lange Wochenende

Mönchengladbach Am frühen Freitagmorgen hat Adi Hütter seine Spieler zur letzten Einheit der Trainingswoche auf den Platz gebeten. Mit einer sehr kleinen Gruppe ging es am Borussia-Park trotzdem noch einmal zur Sache.

Am Ende stand es 11:10 für den sogenannten Staff. Als sich Martin Meichelbeck, der Leiter der medizinischen Abteilung bei Borussia Mönchengladbach , auch noch auf dem Trainingsplatz zeigte, waren Trainer und Betreuer gegenüber den Spielern in der Überzahl. Adi Hütter standen für die letzte Einheit dieser Länderspielpausen-Woche die wenigsten Profis zur Verfügung, im Kern nur sieben Feldspieler: Lars Stindl , Christoph Kramer , Tony Jantschke , Patrick Herrmann , Laszlo Bénes, Hannes Wolf und Alassane Plea .

70 Minuten voller Einsatz waren noch einmal angesagt, vor lediglich vier Zuschauern am frühen Freitagmorgen. Stindl und Co. spielten Drei-gegen-Drei mit einem freien Mann auf kleine Tore, mit limitierten Kontakten. Zwischendurch erwischte Kramer den Kapitän am Schienbein, der blieb liegen und musste behandelt werden. Alles halb so wild, keine Szene für die Schlagzeile „Schrecksekunde am Borussia-Park“. Kramer umarmte Stindl zur Entschuldigung, dann ging es weiter. Insgesamt machten die wenigen anwesenden Profis in dieser Woche einen sehr gut gelaunten und gelösten Eindruck.