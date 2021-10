Doppelpack-Hattrick zu Hause : Müsel knipst weiter für Borussias U23 - Zweiter Profi überzeugt

Co-Produktion: Keanan Bennetts (rechts) legte Torben Müsel beim Sieg gegen die Sportfreunde Lotte das erste Tor auf. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Torben Müsel hat seine Top-Form beim vierten Sieg der Gladbacher U23 in Folge erneut mit zwei Toren untermauert. Eine gute Leistung zeigte ein weiterer Profi, der „von oben“ kam. Warum Trainer Heiko Vogel das alles nicht an der Seitenlinie erlebte.

Nach einem kleinen Tal ist Borussias U23 nach elf Spieltagen voll in der Saison der Regionalliga West angekommen. Das 3:0 gegen die Sportfreunde Lotte war nicht nur der vierte Sieg in Folge, es zeigte auch eine spielerische Steigerung gegenüber dem Auftritt gegen Bonn. Und es manifestierte die Erkenntnis, dass sich Torben Müsel in einer Top-Verfassung befindet. Denn erneut traf er doppelt, ihm nunmehr im dritten Heimspiel in Folge.

Bei den Borussen stand Co-Trainer Daniel Felgenhauer als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie. Das wird auch noch in zwei weiteren Spielen so sein, denn der Westdeutsche Fußballverband hat Trainer Heiko Vogel nachträglich noch einmal für seine unschöne Aussage gegenüber einer Schiri-Assistentin aus dem Januar für drei Spiele gesperrt, nachdem eine Sperre bereits abgesessen war.

Felgenhauer sah dann, dass sein Team, das von Beginn an feldüberlegen war, sich zusehends gefährliche Möglichkeiten erspielte. Nach 33 Minuten scheiterte Müsel noch an Lottes Keeper David Buchholz, sieben Minuten später köpfte Steffen Meuer den Ball an die Latte. In der 44. Minute war der Bann jedoch gebrochen. Keanan Bennetts, der insgesamt einen deutlich stärkeren Eindruck als bei vielen seiner anderen U23-Auftritte hinterließ, setzte sich über die rechte Seite durch und flankte auf Müsel, der aus kurzer Distanz den Ball an Buchholz vorbei zur Führung über die Linie drückte. „Ich finde, dass wir es in der ersten Hälfte richtig gut gemacht haben“, lobte Felgenhauer.

Die Gäste schienen sich nach der Pause einen anderen Ansatz überlegt zu haben, liefen die Borussen im Spielaufbau ganz früh an. Das sorgte zwar für ein paar Minuten für Fehler bei den jungen Borussen, konnte aber letztlich nicht aufgehen. „Natürlich wussten wir auch, dass Lotte am Mittwoch noch gespielt hat und die Kraft sicher nachlassen würde“, sagte Felgenhauer. Mit dem 2:0 von Müsel, diesmal mit dem Kopf nach einer Flanke von Jacob Italiano, war der Widerstand gebrochen. Nach einem Freistoß von Per Lockl legte Phil Kemper mit dem Kopf in der 66. Minute zum 3:0-Endstand nach. Danach musste Borussia nicht mehr viel tun, die Gäste konnten nicht.

„Ich traue mich ja kaum, das auszusprechen, aber im Moment sind wir sehr stabil“, resümierte der Co-Trainer und spielte damit nicht zuletzt auf die Schwächen bei Standards zu Beginn der Saison an, die das Team nun sehr weitgehend abgestellt hat. „Daran haben wir aber auch sehr viel gearbeitet. Diese gute Phase wollen wir nun so lange wie möglich beibehalten“, ergänzte Felgenhauer. Sein Chef-Debüt ist jedenfalls geglückt. Weiter geht es am Freitag beim FC Wegberg-Beeck.