Vier Gladbacher im Einsatz : Guter Embolo verpasst bei der Schweiz diesmal die Krönung

Breel Embolo gab gegen Nordirland wieder alles, ein Tor wollte ihm diesmal nicht gelingen, aber zwei Vorlagen. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Mönchengladbach Die Borussen im Team der Schweiz haben in der WM-Qualifikation ein paar Trends aus dem Verein fortgesetzt. Breel Embolo überzeugte erneut, krönte aber seine Leistung nicht. Denis Zakaria hatte in seiner Genfer Heimat Pech, sah aber eine „gute“ Gelbe Karte.

Zuletzt bei den Siegen gegen Dortmund und in Wolfsburg kamen vier Schweizer über 90 Minuten für Borussia Mönchengladbach zum Einsatz, am Samstag in Genf waren es vier Gladbacher Borussen, die die Achse der Schweizer „Nati“ bildeten. Man prägt sich gegenseitig.

Wir zeigen, wie das Quartett beim 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland im Fokus stand. Mit dem Sieg hat sich die Schweiz eine realistische Chance auf das direkte Ticket für Katar 2022 erhalten. Punktet sie am Dienstag in Litauen mindestens einfach, kann sie am 12. November mit einem Sieg bei Europameister Italien auf Platz eins springen. Drei Tage später empfängt die Schweiz dann noch Bulgarien. Ansonsten führt der Weg sehr sicher in die Play-offs mit zwei K.o.-Spielen.

Yann Sommer Wenig beschäftigt war er zwischenzeitlich auch bei Borussia, bis er sich in Wolfsburg wieder mehrere Male auszeichnen konnte. Im Tor der Schweiz gab es gegen Nordirland lediglich einen Schuss zu parieren, in der achten Minute konterte Conor Washington alleine, Sommer erledigte souverän seinen Job. Seit 382 Minuten wurde der 32-Jährige international nicht mehr bezwungen. Sommers Bilanz in der WM-Qualifikation ist herausragend: Im 18. Einsatz spielte er zum 14. Mal zu Null, kassierte erst sieben Gegentore. Das kann nicht einmal Manuel Neuer von sich behaupten, der in 17 Spielen zehnmal hinter sich greifen musste.

Nico Elvedi Als Sommer einmal eingreifen musste, war Elvedi in der Nähe. Hindern konnte er Washington am Abschluss jedoch nicht. Ansonsten galt wieder: Wenn es wenig zu sagen gibt über seine Leistung, spricht das als Innenverteidiger für ihn. In der 37. Minute war Elvedi wie alle anderen Zuschauer bei der verrücktesten Szene des Spiels: Jamal Lewis ließ sich Zeit beim Einwurf, 16 Sekunden hielt er den Ball in der Hand, bis Schiedsrichter Slavko Vincic (Slowenien) genug hatte. Lewis sah Gelb und weil es seine zweite war, musste er mit Gelb-Rot vom Platz – eine harte, aber konsequente Entscheidung, denn Vincic hatte die Nordiren zuvor bereits mehrmals ermahnt.

Denis Zakaria Beim Heimspiel in seiner Geburtsstadt Genf hätte er beinahe die rührendste Geschichte des Abends geschrieben. Keine fünf Minuten waren gespielt, als der 24-Jährige aus dem Rückraum abzog und sein Schuss aus 26 Metern traumhaft in die rechte untere Ecke flog. Zakaria jubelte ausgelassen, gestikulierte in Richtung Tribüne, wo unter anderem seine Mutter saß. Nun ließe sich sagen: Die Freude währte nicht lange, doch sie währte immerhin drei Minuten. So lange benötigte der Referee, um mit dem VAR eine Abseitsposition im Vorlauf aufzuklären. Die kalibrierte Linie überführte Kevin Mbabu, der bei einem langen Ball von Elvedi mit der Schulter im Abseits gestanden hatte.

Die zweite vermeintliche Bitterkeit des Abends dürfte Zakaria indes nicht ungelegen kommen: Bei einem Gerangel in der 89. Minute holte er sich eine Gelbe Karte ab und fehlt am Dienstag in Litauen gesperrt – für Borussia ist es ohnehin eine gute Nachricht und für Zakaria wohl auch, weil er beim Endspiel um Platz eins gegen Italien nun auf jeden Fall dabei sein kann.