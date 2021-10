Kleine Trainingsgruppe : Das will Hütter in dieser Woche von seiner Mannschaft sehen

Das will Hütter in dieser Woche von seiner Mannschaft sehen

Mönchengladbach Borussias Trainer Adi Hütter kann in der laufenden Trainingswoche nur mit einem Dutzend Spieler arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass es gemächlicher zugeht. Was dem Coach derzeit wichtig ist.

Auf eine viel schönere Art hätte Tony Jantschke seine Mannschaft nicht zum Turniersieg schießen können. Borussias Verteidiger versuchte es zunächst mit einem Kopfball-Lupfer, den von der Latte zurückspringenden Ball beförderte er dann per Seitfallzieher in die Maschen. Damit stand das Team Grün, zu dem neben Jantschke auch Lars Stindl , Hannes Wolf und Jonas Kersken gehörten, als Sieger des abschließenden Kleinfeld-Turniers beim Donnerstagstraining fest.

Drei Mannschaften mit jeweils drei Feldspielern und einem Torhüter hatte Trainer Adi Hütter für das kleine Turnier zusammenstellen können, mehr gibt sein aktueller Trainingskader in der Länderspielpause nicht her. Schon an den vergangenen Tagen hatte das Dutzend Spieler die Einheiten absolvieren können, denn neben den Nationalspielern fehlen einige noch verletzte oder angeschlagene Mitglieder des Kaders. So wird aktuell Joe Scally nach für ihn sehr anstrengenden Wochen geschont. Und Manu Koné absolvierte auf dem Platz erneut ein individuelles Laufprogramm.