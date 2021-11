Vergabe heute Abend : Das sind die Nominierten für den Ballon d’Or

Düsseldorf Neben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sowie 26 weiteren Fußballern sind Robert Lewandowski von Bayern München und Erling Haaland von Borussia Dortmund für den Ballon d’Or, den besten Fußballer des Jahres, nominiert worden. Wer alles zur Wahl steht.

Die Bundesligastars Robert Lewandowski (Bayern München) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) dürfen sich Hoffnungen auf den Gewinn des Ballon d'Or, der Auszeichnung zum besten Fußballer des Kalenderjahres, machen. Die französische Fachzeitschrift France Football Ende Oktober die in diesem Jahr 30 Nominierten bekannt, unter denen standesgemäß auch Rekordsieger Lionel Messi (6 Ballon d'Or) und Superstar Cristiano Ronaldo (5) zu finden sind.

Auch für Mitspieler Thomas Müller kann es nur einen Gewinner geben: „Der Lewy muss das Ding ziehen. Das ist ganz klar, er hat es absolut verdient“, sagte Müller bei Sky. In der laufenden Spielzeit steht der Pole schon wieder bei 25 Treffern in 20 Pflichtspielen für den FC Bayern. Zusammen mit Sébastien Haller von Ajax Amsterdam führt er die Torschützenliste der Champions League an.