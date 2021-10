Marktwert-Update : Borussia in acht Monaten um 75 Millionen Euro geschrumpft

Mönchengladbach Borussias Kader hat seit Februar auf transfermarkt.de 75 Millionen Euro an Wert verloren. Nach dem aktuellen Update stehen fast alle Top-Spieler schlechter da. Hoffnung machen jedoch die Youngster und die zuletzt besseren Leistungen.

Die Werte sind, darauf muss an der Stelle hingewiesen werden, lediglich Schätzungen des Portals. Sie orientieren sich jedoch am realen Geschehen auf dem Markt, an gezeigten Leistungen oder dem Alter der Spieler. Im Februar waren im Gladbacher Kader noch „Die großen Sechs“ auszumachen: Neuhaus und Thuram kamen gemeinsam mit Denis Zakaria, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Alassane Plea auf einen Marktwert von 215 Millionen Euro. In den vergangenen acht Monaten haben sie in Summe 62 Millionen eingebüßt.