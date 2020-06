Gladbach empfängt Hertha : Wenn Borussia diese Serie bricht, spielt sie in der Königsklasse

Wenn Borussia diese Serie bricht, spielt sie in der Königsklasse

Vor einem Jahr gab es am letzten Spieltag ein 0:2 gegen Borussia Dortmund. Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Mönchengladbach Seit 2016 hat Borussia das letzte Spiel einer Saison nicht mehr gewonnen. Und sie hat noch nie ein Spiel im Borussia-Park beim Saisonausklang siegreich gestaltet. Bricht das Team von Trainer Marco Rose diese Serien, wäre der Einzug in die Champions League der Lohn.

Borussia hat einen Vorteil im Rennen um die Champions League gegenüber dem Konkurrenten Bayer Leverkusen, der auf Rang fünf steht. „Am Samstag ab 15.30 Uhr werden wir sehen, in welche Richtung es für uns geht – und diese Richtung können und wollen wir selbst bestimmen“, sagt Gladbachs Trainer Marco Rose. Das bedeutet: Wenn Borussia (Platz vier), die zwei Punkte Vorsprung haben, gegen Hertha BSC im eigenen Stadion gewinnt, dann kann Konkurrent Bayer die Gladbacher nicht mehr einholen, ganz egal, wie die Werkself gegen Mainz spielt.

Borussia hat bisher eine starke Heimsaison absolviert. 13 Siege hat es gegeben, ein Unentschieden und drei Niederlagen bei 42:18 Toren. Der 14. Heimsieg wäre nun das Ticket in die Königsklasse. Dafür muss sie aber zwei Serien brechen.

Zum einen haben die Gladbacher zuletzt 2016 am finalen Spieltag gewonnen. Damals gab es ein 2:0 bei Darmstadt 98, der vierte Platz war aber schon sicher. Seitdem gab es ein 2:2 in Darmstadt, ein 1:2 beim Hamburger SV und in der vergangenen Spielzeit ein 0:2 gegen Borussia Dortmund. Durch diese Niederlage rutschte Gladbach noch vom vierten auf den fünften Rang ab.