Rheinderby vor ausverkauftem Haus : Köln kommt famos gegen Bayer 04 zurück und rettet Punkt

Köln Der 1. FC Köln hat nach einem frühen 0:2-Rückstand eine starke Reaktion gezeigt und Bayer 04 Leverkusen den sicher geglaubten Sieg doch noch vermasselt.

Steffen Baumgart gilt als einer der emotionalsten und impulsivsten Trainer der Bundesliga. Auch im Derby seines 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen erweckte der Trainer einmal mehr den Eindruck, als würde er am liebsten noch selbst aktiv mitwirken. Letztlich lohnte sich das leidenschaftliche Engagement des 49-Jährigen an der Seitenlinie – und sein Team machte aus einem 0:2-Halbzeitrückstand gegen den Werksklub ein 2:2.

Beim Remis vor wenigen Tagen bei Betis Sevilla (1:1) hatten die Leverkusener einen ersten Schritt gemacht, das 1:5-Debakel aus der Vorwoche gegen die Bayern aus den Köpfen zu bekommen. Die Kölner mussten nach ihrer 0:5-Pleite bei der TSG Hoffenheim hingegen im Training versuchen, neues Selbstvertrauen aufzubauen. Was die Startformation betraf, veränderte Bayer-Coach Gerardo Seoane seine Mannschaft im Vergleich zum Auftritt in Spanien auf drei Positionen: Odilon Kossounou und Piero Hincapie verstärkten die Defensive, zudem durfte Florian Wirtz nach seinem Jokereinsatz in der Europa League wieder von Beginn an ran. Für den ehemaligen Kölner war es die erste Partie bei seinem ehemaligen Klub, das vor Zuschauern ausgetragen wurde.