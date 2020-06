Borussias Stürmer : Thuram operiert, Pleas Einsatz gegen Hertha nicht ausgeschlossen

Mönchengladbach Marco Rose hat noch Hoffnung, dass Alassane Plea beim letzten Spiel der Saison gegen Hertha BSC mitwirken kann. Dass Marcus Thuram den Borussen weiter fehlen wird, war bekannt, doch nun musste er sogar unters Messer.

Es war ein Schockmoment, der aus Gladbacher Sicht glücklicherweise keine sportlichen derart gravierenden Folgen haben wird wie befürchtet. Denn obwohl sich Marcus Thuram bei der Partie beim FC Bayern München (1:2) so schwer verletzte, dass er seitdem nicht mehr mitwirken kann, steht Borussia vor dem Einzug in die Champions League. Das heißt aber nicht, dass die Verletzung nicht folgenschwer ist – für Thuram selbst.

Denn der Franzose musste sich nun doch bereits am Montag einem Eingriff an seinem verletzten Sprunggelenk unterziehen. „Es stimmt, dass Marcus operiert wurde. Er hat jetzt für die nächsten vier Wochen einen Gipsfuß, wird behandelt und bekommt dann einen Spezialschuh, mit dem er anders belastet werden kann“, erklärte Marco Rose. „Wir hoffen, dass wir ihn dann möglichst zeitnah wieder dabei haben.“

Auf einer Rückkehr von Thurams Sturmpartner Alassane Plea hofft Rose dagegen schon am Samstag gegen Hertha BSC – zumindest ein wenig. „Bei ihm ist es schwierig. Er ist zwar schon auf dem Platz, aber noch nicht im Mannschaftstraining dabei. Wir müssen sehen, ob sich das Risiko lohnt, ihm mit in den Kader zu nehmen. Wenn, dann wird es eine Punktlandung“, sagte Rose.

Plea hatte sich im Abschlusstraining vor dem Spiel bei Bayern München verletzt, dass er aufgrund einer Gelbsperre ohnehin verpasst hätte. Der Franzose ist in dieser Saison Borussias Top-Scorer in der Bundesliga, er kommt auf zehn Tore und zehn Assists. Thuram ist Gladbachs zweiteffektivster Spieler mit zehn Treffern und acht Vorlagen.

Sicher bereit steht auf jeden Fall Breel Embolo. Der Schweizer ist der einzige vollends gesunde Stürmer mit enormer Wucht im Gladbacher Kader. Er hat in den vergangenen Wochen bereits gezeigt, dass er Plea und Thuram ersetzen kann. Was Embolo zuletzt jedoch noch fehlte, war die Effizienz, die seine beiden Teamkollegen in dieser Saison an den Tag legten. Doch gerade seine Torvorlagen gegen Wolfsburg (3:0) und in Paderborn (3:1) jeweils zum 1:0 waren enorm wertvoll. Seine Form nimmt etwas den Druck aus der Plea-Entscheidung.