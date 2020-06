Vertrag wird nicht verlängert : Raffael verlässt Borussia

Mönchengladbach Nun ist es amtlich: Der Vertrag von Raffael wird nicht verlängert. Der Brasilianer wird Borussia nach sieben Jahren verlassen. Nun ist die Hoffnung groß, dass er am Samstag noch zu seinem 201. Einsatz für Gladbach kommt.

Eine Ära endet in fünf Tagen. Wie Max Eberl am Donnerstag mitteilte, wird Borussia den am 30. Juni auslaufenden Vertrag von Raffael nicht verlängern. Der „Maestro“ wird die Gladbacher nach sieben Jahren verlassen. „Wir haben mit ‚Raffa’ gesprochen, dass wir den Vertrag nicht verlängern werden. Er hat Großartiges bei Borussia geleistet. Es war eine sportliche Entscheidung, es gab da viele Punkte. Aber man muss dem Spieler auch gerecht werden“, sagte Borussias Sportdirektor. „Aber wir gehen freudig auseinander und hoffen, dass wir am Samstag noch richtig was zu feiern haben.“