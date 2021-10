Tuchel an der Spitze : Klopp erobert Old Trafford – Liverpool demütigt Manchester United

Manchester Manchester United hat eine sehr schmerzhafte Niederlage gegen den FC Liverpool hinnehmen müssen. Zu Hause verlor die Start-Truppe um Cristiano Ronaldo mit 0:5.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den Erzrivalen Manchester United in dessen Stadion historisch gedemütigt. Beim 5:0 (4:0) in Old Trafford am Sonntag lagen die Reds angeführt vom herausragenden Dreifach-Torschützen Mohamed Salah bereits zur Halbzeitpause quasi uneinholbar vorne und schickten United (7.) in der Tabelle Richtung Mittelmaß. Nie hat Liverpool United höher besiegt, ein 5:0 gab es auch 1925.