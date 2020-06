Raffael exklusiv über sein Gladbach-Aus : „Borussia und die Menschen hier werden immer in meinem Herzen bleiben“

Exklusiv Mönchengladbach Max Eberl hat am Mittwoch verkündet, dass der Vertrag von Raffael nicht verlängert wird. Im Exklusiv-Interview spricht der Brasilianer über sein Aus bei Borussia und seine Liebe zum Verein.

Raffael Das kann sein. Ich bin auch sehr dankbar, für diesen Verein gespielt zu haben. Ich hatte eine wunderschöne Zeit in Gladbach und werde nie vergessen, was ich hier erlebt habe.

Raffael Ich möchte unbedingt am Samstag spielen, aber ich bin mir wegen meiner Fußverletzung noch nicht sicher, ob das klappt. Ich habe noch etwas Zeit, um Sicherheit zu kriegen. Aber es ist ja klar, dass ich alles dafür geben werde, um dabei zu sein. Ich will mich nicht verabschieden, ohne noch einmal für Borussia gespielt zu haben.

Raffael Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich werde das jetzt ganz in Ruhe auf mich zukommen, es ist ja noch Zeit. Ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne in Deutschland bleiben würde, am besten hier in der Gegend. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl. Aber ich möchte auch noch ein, zwei Jahre Fußball spielen.