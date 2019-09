Startelfeinsatz für den DFB : Jonathan Tah kann seine Chance nicht nutzen

Jonathan Tah (r.) fasst sich nach seinem Selbsttor gegen die Niederlande unters Trikot. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Innenverteidiger Jonathan Tah von Bayer 04 ist bei der 2:4-Niederlage Deutschlands gegen die Niederlande in seiner Heimatstadt Hamburg ein Eigentor unterlaufen. Für viele weitere Nationalspieler der Werkself lief es derweil deutlich besser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Bergmann

Die Partie von Bayer 04 am Samstag (15.30 Uhr) in Dortmund wirft bereits ihre Schatten voraus, doch noch befindet sich rund die Hälfte der Werkself auf Länderspielreisen. In ihren ersten Einsätzen verbuchten die Leverkusener Profis überwiegend Erfolge – mit Ausnahme der beiden deutschen Nationalspieler. Während Leon Bailey sein erstes Tor für Jamaika erzielte, erlebte Innenverteidiger Jonathan Tah einen Abend zum Vergessen.

Der deutsche Nationalspieler stand beim 2:4 (1:0) der DFB-Auswahl gegen die Niederlande in der Startformation. Die Partie in seiner Heimatstadt Hamburg wird er dennoch nicht in guter Erinnerung behalten. Zunächst verpasste der 23-Jährige eine Flanke von Ryan Babel, die Frenkie de Jong zum zwischenzeitlichen 1:1 verwertete. Dann bugsierte der Leverkusener einen Querpass von Memphis Depay unglücklich ins eigene Tor zur ersten Führung der Gäste. Auch sein nach rund einer Stunde eingewechselter Vereinskollege Kai Havertz konnte die erste Heimpleite der Nationalelf in einem EM-Qualifikationsspiel seit 2007 nicht mehr verhindern.

Info Werkself trainiert vier Mal in dieser Woche Training Die Werkself trainiert mit Blick auf das Dortmund-Spiel kommenden Samstag zwei Mal öffentlich: am Montag und am Dienstag (jeweils ab 11.30 Uhr). Geheim Die Einheiten am Donnerstag und Freitag sind nicht öffentlich.

Während die deutschen Auswahlspieler bei Bayer-Coach Peter Bosz – der sich die Partie in der Hansestadt vor Ort anschaute – gesetzt sind, ist fraglich, ob Tah beim nächsten EM-Qualifikationsspiel am Montagabend (20.45 Uhr) in Nordirland erneut von Beginn an ran darf. Dafür steht jedoch fest, dass Kai Havertz seine Startelfpremiere in der Qualifikation feiern wird. Das sagte Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag. Der 20-Jährige profitiert dabei vom Ausfall Ilkay Gündogans, der wegen eines grippalen Infekts vorzeitig abreisen musste.

Besser als bei den DFB-Fußballern lief es für Leverkusens Österreicher Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic. Sie setzten sich mühelos mit 6:0 (2:0) gegen Lettland durch. Beide Werkself-Profis wurden in der Schlussphase der einseitigen Partie ausgewechselt. Zufrieden zeigte sich auch Bayers Flügelstürmer Leon Bailey. Der Jaimakaner steuerte ein Tor und eine Vorlage zum 6:0-Erfolg seines Teams in der Nations League gegen Antigua und Barbuda bei – sein erster Treffer im fünften Auftritt für den Karibikstaat.

Keinen Sieger gab es indes im direkten Duell zwischen Lucas Alario und Charles Aránguiz: In Los Angeles trennten sich Argentinien und Chile torlos. Während Aránguiz kurz vor dem Schlusspfiff vom Platz durfte, feierte Teamkollege Alario nach rund einer Stunde sein Comeback für die Argentinier und bestritt sein viertes Länderspiel.