Nur zwei Schüsse aufs Tor : Bayer lässt gegen Hoffenheim die Effizienz vermissen

Leverkusen Bayer Leverkusen dominiert die Partie gegen Hoffenheim, verpasst es aber, sich echte Torchancen herauszuspielen. Bayer-Trainer Peter Bosz ist der Meinung, dass die Werkself ihr bislang bestes Saisonspiel gezeigt hat.

Keine Tore, viel Dominanz, wenig Chancen, ein Punkt – mit der Einordnung des 0:0 der Werkself am Samstag gegen die TSG Hoffenheim taten sich Spieler und Funktionäre des Werksklubs gleichermaßen schwer. Zum einen machten sie ihrem Frust über die zwei nicht gewonnen Punkte deutlich. Zum anderen waren sie mit der Spielweise zufrieden. „Der letzte Pass kam nicht an“, sagte Rudi Völler. Der Sportgeschäftsführer betonte jedoch, dass Bayer 04 seine Spielform nicht ändern werde. „Neun Punkte wären ein überragender Start gewesen, jetzt sind es nur sieben. Aber es funktionieren schon viele Dinge richtig.“

Das war gut Die Werkself strahlte über 90 Minuten Dominanz aus, die TSG verbuchte lediglich wenige Konterchancen. Zum ersten Mal seit dem 20. April musste Torhüter Lukas Hradecky nicht hinter sich greifen. Der Einsatz stimmte und angestachelt durch die Zuschauer entfachte Bayer 04 in der Schlussphase einen enormen Druck.

Transfers Am Montag, 18 Uhr, schließt das Sommer-Transferfenster für die Bundesligisten. Danach dürfen nur noch vertragslose Spieler verpflichtet werden.

Das muss besser werden Deutlich mehr Ballbesitz (75 Prozent), eine Vielzahl an Eckbällen (19) und 20 Torschüsse verdeutlichen die Dominanz der Werkself auch in den Zahlen. Unter dem Strich bleibt jedoch die erste Bundesliga-Partie ohne eigenes Tor seit der Premiere von Trainer Peter Bosz im Januar gegen Mönchengladbach (0:1). Denn: echte Gefahr strahlte Bayer 04 nur selten aus. Von den Schüssen, die in Richtung des TSG-Keepers Alexander Baumann flogen, musste dieser nur zwei entschärfen. Zudem fanden nur acht der 46 Flankenbälle einen Abnehmer – ausbaufähig.