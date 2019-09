Bei Bayer bleibt es am „Deadline Day“ ruhig : Das leise Ende des Rekordsommers

Leverkusen In seiner ersten Transferperiode vor einer neuen Saison hat Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes früh für klare Verhältnisse gesorgt – und dabei zwei Rekorde aufgestellt. Entsprechend ruhig blieb es am Montag unterm Bayer-Kreuz.

Am 14. Juni folgte dann die Bekanntgabe des Wechsels von Flügelspieler Moussa Diaby nach Leverkusen. Für den französischen Meister und U-Nationalspieler, der in der Vorsaison für das von Thomas Tuchel trainierte Star-Ensemble in Paris spielte, zahlte der Werksklub rund 15 Millionen Euro. Nur drei Tage später hatten Rolfes und Co. dann auch die gewünschte Alternativoption für Linksverteidiger Wendell gefunden: Trainer Peter Bosz lotste seinen ehemaligen Ajax-Lieblingsschüler Daley Sinkgraven aus Amsterdam zur Werkself. Kostenpunkt: fünf Millionen Euro.