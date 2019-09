DFL terminiert Spieltage 7 bis 13 : Bayer gastiert am Samstagabend beim FC Bayern

Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage 7 bis 13 terminiert. Die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München finden jeweils an einem Samstag statt.

Bayer 04 Leverkusen muss zwischen dem 7. und 13. Spieltag insgesamt fünfmal an einem Samstag ran. Das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt findet an einem Freitagabend statt. Zudem spielt die Werkself am Sonntag, 10. November um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg. Die Termine hat die DFL am Mittwoch veröffenlicht.