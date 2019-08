Bayer 04 empfängt TSG Hoffenheim : Das Duell Bosz gegen Schreuder ist ein Duell unter Freunden

Leverkusen Werkself-Coach Peter Bosz und Hoffenheims neuer Trainer Alfred Schreuder kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Am Samstag kommt es in der BayArena zum Wiedersehen der beiden Niederländer.

Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der Werksklub Schreuder und die Kraichgauer zum Duell in der BayArena. Das Ziel von Bosz und seinen Profis ist, den mit drei Pflichtspielsiegen gelungenen Auftakt zu vergolden. Er sieht sein Team auf dem richtigen Weg. „Schon in der Vorbereitung sind wir jede Woche besser geworden – so auch in der Saison: Das Paderborn-Spiel war besser als das gegen Aachen und ich hoffe, dass unser Spiel gegen Hoffenheim besser wird als das zuletzt gegen Düsseldorf“, sagt der 55-Jährige.