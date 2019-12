Reaktionen auf neue SPD-Spitze : „Das macht den Weg frei, um zur Sacharbeit zurückzukehren“

Berlin Die SPD-Basis hat Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neues Führungsduo der Partei bestimmt. Die ersten Reaktionen waren überrascht. Jetzt stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gratulierte am Sonntag vor ihrem Abflug in den Kosovo den beiden Siegern.„Ich finde es gut, dass die SPD jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Das macht den Weg frei, um zur Sacharbeit zurückzukehren. Für die CDU ist ganz klar, wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist. Wir wollen uns schnell der Sacharbeit widmen, es gibt viele Themen, die aktuell anstehen“, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer.

Bereits am Samstagabend hatte es zahlreiche Reaktionen auf die überraschende Entscheidung gegeben. FDP-Parteichef Christian Lindner reagierte am Samstagabend auf Twitter erstaunt auf das Ergebnis: „Ich bin völlig baff.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, twitterte: „SPD versinkt im Chaos und droht, das Land mitzureißen. Merkel muss nun rasch klären, wie sie das Land regieren möchte. Teure Geschenke an SPD haben nichts gebracht. Kurswechsel muss her.“

Kommentar zur Wahl der Groko-Kritiker zu Parteichefs : Die Abrechnung in der SPD

Derweil haben Unionspolitiker die SPD nach der Urwahl der Parteispitze zu einer Fortsetzung der großen Koalition aufgefordert. „Für uns hat sich an der Grundlage unserer Zusammenarbeit nichts geändert: Der Koalitionsvertrag gilt“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der „Bild am Sonntag“. Auch der scheidende EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) warnte die SPD vor einem Ausstieg aus dem Bündnis mit der Union. „Ich finde es wichtig, dass die große Koalition auch mit der neuen SPD-Führung ihre Arbeit bis zum regulären Ende 2021 macht und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 von erfahrenen Persönlichkeiten organisiert wird“, sagte Oettinger der Zeitung.

Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hans Michelbach, sagte am Samstagabend, die Wahl bedeute „ein noch weiteres Abdriften der SPD in Richtung links“. Dadurch werde der Spielraum von CDU und CSU in der Mitte wesentlich breiter. „Die SPD ist tief gespalten und wird sich weiter zerlegen.“