31 Prozent der Beschäftigten ohne Vollzeit-Job Ein Land in der Teilzeitfalle

Berlin · Deutschland leistet sich eine der höchsten Teilzeitquoten in Europa, eine Trendumkehr ist nicht in Sicht: Fast ein Drittel der Beschäftigten arbeitet nicht Vollzeit. Das kostet Wohlstand und führt vor allem Frauen in die Altersarmut.

26.04.2024 , 12:00 Uhr

In der Altenpflege arbeiten laut Statistischem Bundesamt mit 43 Prozent besonders viele Beschäftigte nur Teilzeit. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro