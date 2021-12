Klimaschutz, Altersvorsorge, Mobilität : Was Verbraucherschützer zu den Ampel-Plänen sagen

Berlin Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP beinhaltet auch zahlreiche Neuerungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat sich den Vertrag deshalb genau angesehen. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.

Die Ampel-Koalition will die EU-Verbandsklagerichtlinie „anwenderfreundlich" umsetzen. Geplant ist demnach eine Fortentwicklung der Musterfeststellungsklage. Der vzbv begrüßt diesen Schritt - Ansprüche würden so seltener verjähren und Gerichte von Parallelprozessen entlastet.

Negativ bewertet der vzbv die Ampel-Pläne in Sachen Wasserstoff und Digitalisierung in der Energiewende. Kritisch sei insbesondere, dass die Herstellung von Wasserstoff aus fossilen Quellen nicht ausgeschlossen werde. Der Digitalisierung der Verteilnetze fehle es außerdem an Bezug zu den Verbrauchern. So sei beispielsweise die kostenneutrale Einführung digitaler Messsysteme, sogenannter Smart Meter, nicht berücksichtigt worden.