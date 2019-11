Udo Schiefner im Porträt : Er grillt den Scheuer

Berlin Der SPD-Abgeordnete aus dem Kreis Viersen leitet den Maut-Untersuchungsausschuss. Er soll klären, ob Minister Scheuer die Wahrheit sagt. Wer ist Schiefner, wie tickt er?

Für Schiefner selbst ist der Ausschussvorsitz kein angestrebtes Ziel gewesen. Einen Karriereschub brauche er mit 60 Jahren nicht mehr, sagt der Parteisoldat, der in Kempen wohnt. Schiefner ist ein bescheidener Mann, keiner, der breitbeinig in die erste Reihe drängt. Er raucht, er hat klare Standpunkte. Eine Rampensau ist er jedoch nicht. 1975 trat Schiefner in die SPD ein, engagierte sich bei den Jusos, rückte in den Parteivorstand in Kempen auf, saß von 1983 bis 2009 im Rat der Stadt. In der Zeit wurde er Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Planung und Verkehr in der Stadt Kempen, seit 2004 ist Schiefner Mitglied des Kreistags Viersen – und bleibt so politisch geerdet in der Heimat.