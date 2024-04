Petersberger Klimadialog Scholz fordert mehr private Investitionen in den Klimaschutz

Bei der nächsten UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan Ende 2024 geht es um ein neues internationales Finanzziel, das ab 2025 gelten soll. Am Klimadialog nahm auch der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev teil. Die Veranstaltung, an der Vertreter aus 40 Länder teilnehmen, gilt als wichtige Wegmarke zur Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku.