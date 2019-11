So war der Abend im Willy-Brandt-Haus : Als die Bombe in der SPD platzte

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung zum SPD-Vorsitz im Willy-Brandt-Haus. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden künftig die SPD führen. Die große Koalition gerät damit in Gefahr. Eindrücke von einem spektakulären Abend.

Olaf Scholz steht wie versteinert da, weiß nicht so recht wohin mit seinen Händen. Er kann sich so gut kontrollieren wie kaum ein anderer Politiker, doch an diesem Abend fällt es selbst dem Finanzminister und Vizekanzler schwer. Aus der Sicht seiner Unterstützer ist gerade der größte anzunehmende Unfall passiert. Die SPD-Basis hat mit einer doch deutlichen Mehrheit von 53 Prozent für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gestimmt – eine Abgeordnete aus Baden-Württemberg und den früheren NRW-Finanzminister. Nur 45 Prozent waren für Scholz und seine Mit-Kandidatin Klara Geywitz aus Brandenburg – bei lediglich soliden 54 Prozent Wahlbeteiligung. Scholz tritt kurz ans Mikrofon und sagt: „Hinter der neuen Parteiführung müssen sich alle versammeln. Das ist für die SPD wichtig, damit wir eine starke Partei werden.“

Dreißig Minuten zuvor machten die ersten Gerüchte die Runde im Willy-Brandt-Haus, dass es wohl für „Nowabo“ und Esken reichen könnte. Der Grund: Auch viele Briefwähler hatten ihr Kreuzchen für sie gesetzt, eine zuvor von Parteistrategen sicher geglaubte Bank für Scholz und Geywitz. Bei den vielen anwesenden Journalisten sorgen diese Gerüchte für eine echte Überraschung. Dass die massive Kampagne der Jusos Esken und Walter-Borjans tatsächlich zum Sieg verhelfen würde, hatte im Berliner Politikbetrieb niemand für wahrscheinlich gehalten. Und auch Esken selbst soll zunächst fassungslos gewesen sein, als sie das Ergebnis im Obergeschoss der Parteizentrale erfuhr. Denn es ist eine Bombe, die da einschlug an diesem Samstagabend. Eine, die die große Koalition gefährdet, ein Beben im Regierungsviertel auslöst. Auch bei der Union gab es am Abend Telefonschalten, jeder fragt sich jetzt: Überlebt die große Koalition? Und wenn ja, wie lange wird es sie noch geben?

Denn Walter-Borjans und Esken haben in mehr als 23 Regionalkonferenzen und besonders im Stichwahlprozess zu verstehen gegeben, dass sie nicht viel von dem Bündnis mit der Union halten. Sie wollen aus der Koalition, früher oder später. Jedenfalls dann, wenn sie dafür von den Delegierten des SPD-Parteitags am Wochenende den Auftrag dazu erhalten. Doch wie soll das aussehen? In den kommenden Tagen treffen sich die Spitzengenossen, um über den Leitantrag zu beraten. Es gilt als ausgemacht, dass darin mehrere Punkte genannt werden, die man mit der Union beraten will. Unter Verweis auf die Revisionsklausel im Koalitionsvertrag dürfte es um einen Mindestlohn von zwölf Euro gehen, um milliardenschwere Investitionsprogramme, um eine Stärkung der Tarifverträge. Ob und wie CDU und CSU dem folgen werden, ist völlig offen. Nur eins steht fest: Das Wort Nachverhandlungen werden alle verhindern wollen.

Olaf Scholz, so viel wurde am Abend klar, wird vorerst nicht zurücktreten. Er macht weiter, unklar jedoch wie lang. Bis zur offiziellen Wahl des Duos am kommenden Freitag wird es wohl keine Personalentscheidungen in der Regierung geben. Danach ist alles offen. Am Abend wird bereits über die Besetzung der drei geplanten SPD-Vizeposten spekuliert: Juso-Chef Kevin Kühnert hat gute Chancen, wenn er nun wirklich will, die bisherige kommissarische Parteichefin Malu Dreyer mit ihrer hohen integrativen Kraft ebenfalls. Es geht um Proporz, um eine Verteilung zwischen Männern und Frauen. Und vor allem darum, die Partei zu einen. Möglich gar, dass Klara Geywitz als Frau aus dem Landesverband Brandenburg und unterlegene Kandidatin einen Vizeposten übernimmt, um das Signal der Geschlossenheit in die SPD senden zu können.

Doch sicher ist da nichts. Nur, dass Walter-Borjans und Esken jetzt in sehr kaltes Wasser springen. Insbesondere die Bundestagsfraktion müssen sie beruhigen. Am Dienstag gaben mehrere einflussreiche Abgeordnete Saskia Esken zu verstehen, dass sie nicht hinter ihr stehen würden. Fraktionschef Rolf Mützenich soll auch Walter-Borjans in einem persönlichen Gespräch deutlich gemacht haben, dass der Anti-Groko-Kurs keine Mehrheit bekommen werde. Die Fronten sind verhärtet, die Partei gespalten.

