Auszählung des SPD-Mitgliedervotums : Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind neue Parteichefs

Berlin Im Willy-Brandt-Haus in Berlin sortierten und öffneten seit dem frühen Samstagmorgen 180 Helfer tausende Wahlbriefe. Am Abend ist klar: Die SPD-Mitglieder haben sich für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Parteichefs entschieden.

Walter-Borjans und Esken bekamen in der Stichwahl 53,06 Prozent der Stimmen. Das teilte die Partei am Samstag mit. Der Parteitag in der kommenden Woche muss sie noch offiziell wählen.