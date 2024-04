Affäre um Maximilian Krah Verräterische Ruhe nach Spionagevorwürfen

Weidel und Chrupalla machen jedenfalls genau das, was sie anderen Politikern gerne vorwerfen: sie ducken sich weg und sitzen es aus. Vielleicht setzen sie auch darauf, dass es zwar einen kleinen Knick gibt in der Wählergunst, dass die Europawahl und einige Kommunalwahlen nicht so gut laufen. Aber dass spätestens nach der Sommerpause die Menschen nicht mehr über Krah reden, weil der nicht mehr in Deutschland Wahlkampf macht, sondern nur noch im Brüsseler EU-Parlament ist – und damit für die meisten Wähler in Deutschland kaum noch sichtbar. Im September kommen erst die für die AfD wirklich wichtigen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Der aktuelle Skandal wäre also nur eine unangenehme Episode, die wieder vorbeigeht.