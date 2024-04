Sat 1 Serie „Über Geld spricht man doch!“ Promis in der Armutsfalle – eine Warnung für die anderen

Bei Cora Schumacher (47) scheint das noch nicht zu spät. Im Gegensatz zum Fußballer hat sie schon als Kind lernen müssen, was es heißt, zu arbeiten und Geld zu verdienen. So beschreibt sie es in der Sendung: „Wenn andere Kinder in den Ferien verreist sind, habe ich an der Tankstelle meiner Eltern geholfen“, erzählt die gebürtige Düsseldorferin. Statt einer schlecht bezahlten Ausbildung habe sie sich nach der Schule direkt um einen gut bezahlten Job bemüht, dann als Filialleiterin einer Modekette in Köln gearbeitet – bis sie „leider weggeheiratet wurde“. An der Seite von Formel 1-Rennfahrer Ralf Schumacher habe sie keine Geldsorgen gehabt – jetzt schon. Abgesehen von ihrem angeblich unfreiwilligen Leben in der Öffentlichkeit ein häufiges Schicksal von Frauen mit besser verdienenden Männern: Angst vor der Altersarmut, wenn die Beziehung oder Ehe scheitert.