Stadtradeln in Alpen : Marathon-Mann Hommen beim Stadtradeln ausgestiegen

Stadtradeln in Alpen

Thomas Hommen nimmt nicht mehr am Stadtradeln teil – aus politischen Gründen. Foto: Hommen

(bp) Der FDP-Vorsitzende führt politische Gründe an, bei der bundesweiten Aktion nicht mehr anzutreten. Deren Ausrichtung gefalle ihm nicht, sagt er.

Den Namen Marathon-Radler trägt Thomas Hommen nicht ohne Stolz. Ihm ist kein Weg zu weit, ihn auf zwei Rädern allein mit der Kraft seiner Muskulatur zu bewältigen. So machte der unermüdliche FDP-Politiker nicht nur immer wieder durch Königsetappen auf sich aufmerksam. Er zahlte so auch bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln Jahr für Jahr auf das Konto der Gemeinde Alpen ein. Diesmal ist er dafür nicht aufs Rad gestiegen. Aus politischen Gründen.

Nach drei erfolgreichen Stadtradel-Jahren hat er sich diesmal gar nicht erst angemeldet. Grund für seine Entscheidung ist nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, der Wahlkampfstress und der Versuch, die Liberalen weit nach vorne zu bringen. „Die Aktion hat sich aus meiner Sicht politisch in eine Richtung entwickelt, die ich so nicht mitgehen kann“, sagte Hommen im Gespräch mit der Redaktion. „Deshalb ist es für mich nur konsequent, dass ich aussteige“, so der liberale Vielfahrer.