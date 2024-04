Konzert der Vanja Sky Band in Rheinberg Revolverheldin des Bluesrock live im Schwarzen Adler

Nun kommt die Sängerin und Gitarristin erstmals in den Schwarzen Adler nach Vierbaum. Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat sie an die Baerler Straße 96 eingeladen. Am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, wird die Vanja Sky Band dort zu hören sein.