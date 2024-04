Bericht des Verfassungsschutzes Höcke-Besuch in Orsoy landet in der Akte

Der Kreisverband Wesel der AfD hat mit seinen internen Eskapaden schon manches Mal für Kopfschütteln gesorgt. Nun hat es der Kreisverband mit dem Rheinberger Ludwig Hahn an der Spitze bis in den Jahresbericht 2023 des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes geschafft. Der Bericht ist in diesen Tagen veröffentlicht worden.