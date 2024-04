Schnelles Internet in Rheinberg Telekom informiert in der Stadthalle über Glasfaser

An folgenden Terminen ist das Glasfaserinfomobil der Telekom in Rheinberg vor Ort: von Montag, 29. April, bis Freitag, 3. Mai (außer am 1. Mai), in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in Budberg am Krähenkamp 6, vom 6. bis zum 10. Mai (montags bis freitags) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in Eversael an der Feldstraße 3. Informationen gibt es zudem im Telekom-Shop am Großen Markt 4, auf der Internetseite www.telekom.de/glasfaser-rheinberg oder unter der kostenfreien Hotline 0800 22 66 100.