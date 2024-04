Einsatzübung in Alpen Rettungsaktion der Feuerwehr beim Technik-Center

Am Einsatzabschnitt „Mähdrescher“ habe sich die Personenrettung aufwendiger gestaltet, teilen die Einsatzkräfte weiter mit. Dafür musste eine Schleifkorbtrage unter dem Korb der Drehleiter befestigt und in den Korntank gesteuert werden. „Aufgrund der engen Platzverhältnisse war dies schon eine Herausforderung“, so die Feuerwehr. Aber auch in diesem Fall konnte die Übungspuppe achsengerecht umgelagert und anschließend ebenfalls gerettet werden.