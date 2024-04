Am Rheinberger Annaberg Frühlingsschießen bei der St.-Anna-Bruderschaft

Das Schützenfest steht bei der St.-Anna-Bruderschaft in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 6. Juli an. Los geht es mit dem Vogel- und Königsschießen am Samstag, 29. Juni, sowie dem Kinder- und Jugendvogelschießen am Sonntag, 30. Juni. Am Samstag, 6. Juli, findet das Schützenfest mit dem Krönungsball seinen feierlichen Abschluss. Im Mittelpunkt steht dann hoffentlich eine neue Regentin oder ein neuer Regent. Gefeiert wird an der Kirche.