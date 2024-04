Baumesse in Moers Erster Rundgang – das erwartet die Besucher

Moers · Die Aussteller rund um Bauen, Wohnen, Energiesparen und Lifestyle haben am Donnerstag ihre Stände bezogen. Nach Jahren wird Moers wieder Messestandort. Auch ein TV-Star wird vor Ort sein. So präsentieren sich die Messehallen am Solimare-Freizeitgelände.

25.04.2024 , 17:45 Uhr

Von Sabine Hannemann