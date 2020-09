Kunstausstellung in Rheinberg : Tiere als beseelte Verbindung zur Natur

Harald Hopp beim Ausladen seiner Bilder am Adler. Eine Eröffnung gibt es für die Ausstellung nicht. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Der Xantener Künstler Harlad Hopp stellt in der Gaststätte Schwarzer Adler in Rheinberg seine Gemälde aus – 15 an der Zahl, allesamt in Acryl und ausschließlich mit Tier-Motiven.

Ingrid Lohmann-Küppers ist am Niederrhein seit vielen Jahren als Künstlerin bekannt und geschätzt. Es ist ein gutes Signal, dass sie sich künftig um die Ausstellungen im Schwarzen Adler kümmert. Jetzt hat sie Harald Hopp gewinnen können. Bis Mitte Januar zeigt der 66-jährige Maler in der Gaststätte an der Baerler Straße 96 einige seiner Gemälde – 15 an der Zahl, allesamt in Acryl und ausschließlich mit Tier-Motiven.

„Tiere sind für mich eine große Sache“, sagt der Künstler, der aus Frankfurt stammt, aber schon 22 Jahre in Xanten lebt und mit der Malerin Brigitte Dupont verheiratet ist. „Tiere sind meine Verbindung zur beseelten Natur. Sie empfinden Freude und Angst. Ich finde es wichtig, dass wir in Tieren unsere Mitgeschöpfe sehen.“