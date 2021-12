Energiewende am Niederrhein : Enni plant Solarparks in Alpen und Sonsbeck

In Moers (hier im Bild) und Neukirchen-Vluyn produziert die Enni bereits mit Solarparks Strom. In Xanten errichtet sie gerade eine Anlage – es wird die bisher leistungsstärkste des Unternehmens sein. Foto: Enni

Alpen/Sonsbeck Die Enni führt in beiden Gemeinden bereits Gespräche mit Grundstückseigentümern, um sich Flächen zu sichern. In Xanten geht der Bau einer Anlage voran. Und in Rheinberg will das Unternehmen einen Windpark übernehmen. Was bereits bekannt ist.