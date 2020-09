Kirchen in Rheinberg : Konfirmandenunterricht auf der Streuobstwiese

Konfirmanden haben auf der Streuobstwiese in Orsoy Obst gepflückt. Lena Dubovan, Greta Steger und Nelly Brücksken haben gleich probiert. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

(sabi) Die Evangelische Kirchengemeinde Budberg hat den Konfirmandenunterricht auf die Streuobstwiese in Orsoy verlegt. Vom Obst wird Kuchen gebacken, der nach dem dem Erntedankgottesdienst im Pfarrgarten serviert wird.

Die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Budberg haben sich jetzt auf der Nabu-Streuobstwiese in Orsoy getroffen. Für rund 50 Obstbäume auf der Streuobstwiese ist die Erntezeit angebrochen. Vielfalt landet bei den Konfis im Obstkorb. Zu Birnen kommen Apfelsorten wie Sternrenette, Boskoop, Schneiderapfel oder der rotbackige Kaiser-Wilhelm. „Wir pflücken für den Erntedank-Gottesdienst“, erklärt Birgit Himmelbach-Nordsieck beim Blick in ihren prall gefüllten Korb.

Sie betreut den Konfi-Unterricht. „Davon machen wir Apfelkuchen, den es nach dem Gottesdienst gibt“, erklärt sie weiter. Gebacken wird für den Gottesdienst zum Erntedank am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, im Budberger Pfarrgarten an der Eversaeler Straße. Hier wird unter freiem Himmel hinterher der frische Apfelkuchen coronagerecht an der langen Tafel gereicht.

Das Nabu-Team um Wilfried Ingensiep und Sylvia Oelinger haben die Obsternte organisiert. Körbe und Apfelpflücker für Konfirmanden und Eltern brachten sie mit. Zusammen mit Pfarrer Heiner Augustin machten sich alle an die Arbeit. Für Augustin ist der praktische Bezug wichtig. Theorie erschließt sich nur aus der Praxis, denkt er. Das gilt auch für die Ernte auf der Streuobstwiese.

„Alles, was wir praktisch machen können, offenbart neue Kreisläufe“, so der Pfarrer, der den Kreislauf der Natur von der Apfelblüte über die Ernte bis zur Verarbeitung im Blick hat. „Für unsere Konfirmanden stellt sich ein Kreislauf mit klarem, praktischen Bezug dar. Gleichzeitig binden solche Aktionen untereinander“, so Augustin. Mit einer Obstbaumpflanzaktion im Pfarrgarten hatte der Nabu bereits vor Corona mit den Konfis den dortigen Bestand erweitert und insektenfreundlich gestaltet.

Für Sylvia Oelinger sind in Orsoy die alten Apfelsorten in ihrer Vielfalt ein Anliegen. „Die Konfis lernen die verschiedenen Sorten direkt am Baum kennen. Unser ältester Apfelbaum auf dem Gelände ist gut 100 Jahre alt“, erklärt sie. Auf der Wiese halten Nolana-Schafe das Gras kurz und fressen das Fallobst. Ihre Besonderheit: Sie tragen kein Wollkleid, das geschoren werden muss. Ihre Winterwolle stoßen sie im Frühjahr selbstständig ab.

„In diesem Jahr sind die Äpfel wesentlich kleiner“, so Oelinger. Die Dürre macht sich auch auf der Streuobstwiese in Orsoy bemerkbar. „Wir versorgen die Obstbäume mit Wasser. Dafür haben wir eine Schwengelpumpe installiert und Giessäcke angeschafft.“