Pandemie im Kreis Wesel : Gesundheitsamt bestätigt drei neue Corona-Infektionen

Kreis Wesel Die Corona-Zahlen im Kreis Wesel sind von Montag auf Dienstag um drei auf nunmehr 1378 Fälle angestiegen. Neuinfektionen gab es in den rechtsrheinischen Städten Dinslaken, Voerde und Wesel.

Seit Montag, 28. September, ist ein Fall im Kreis Wesel hinzugekommen, den das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zugeordnet hat. Bisher sind insgesamt 32 nachgewiesene Corona-Fälle aus dem Kreis Wesel diesem Cluster zugeordnet worden. 27 Personen leben in Dinslaken, fünf kommen aus Moers. Das Clustergeschehen ist nach einer Hochzeitsfeier in Venlo aufgetreten.