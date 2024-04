Mann aus Hamminkeln festgenommen Polizei fasst Exhibitionisten

Die Polizei Wesel hat einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Das teilte die Behörde am Montag mit. In „schamverletzender Art und Weise“ soll sich der Mann aus Hamminkeln am Freitagmorgen auf der Straße „An de Tent“ einer 74-jährigen Frau gezeigt haben. Die Polizei fahndete nach dem 33-Jährigen und konnte ihn vorläufig festnehmen.