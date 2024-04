Pädagogen stellten sich im Auschuss vor Neue Schulleitungen für Grundschule und Gesamtschule

In diesem Sinn soll es weitergehen, so die Gesamtschulleiterin. In diesem Fall geht es unter anderem um die Weiterentwicklung der Oberstufe, darum Schüler an die Gesamtschule zu binden, um die frühere Beratung in der Sekundarstufe I, den Ausbau von Projekten sowie die Einführung von Sport als viertem Abiturfach. Für die Sekundarstufe II soll die Außendarstellung intensiviert werden, auch mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern, die auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen Werbung für die Schule machen.