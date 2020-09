Diebstahl in Schermbeck : Mercedes an der Mittelstraße gestohlen

Die Polizei hofft, dass sich mögliche Zeugen der Tat melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schermbeck Unbekannte Täter haben irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schermbeck einen schwarzen Mercedes Benz AMG C43 gestohlen. Der Kombi war an der Mittelstraße abgestellt.

Das erstmals 2016 zugelassene Fahrzeug ist nach Angaben der Polizei auf das Kennzeichen WES-BB 945 zugelassen. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen der Tat werden unter der Rufnummer 02858 918100 entgegengenommen.

(RP )