Volksbank hilft Die Rückkehr der zupackenden Banker in Schermbeck

Info

Fotorechte Der ausgefüllte Bewerbungsbogen kann per Mail oder per Post an die Volksbank-Mitarbeiterinnen Sophia Schetter (sophia.schetter@vb-schermbeck.de) oder Lara Berger (lara.berger@vb-schermbeck.de) geschickt werden. Mit der Übersendung des ausgefüllten Bewerbungsbogens stimmen Bewerber zu, dass Fotos von der Aktion in den Printmedien und Lokalreportagen ebenso veröffentlicht werden dürfen wie in den sogenannten Sozialen Medien und im Internet auf der Homepage der Volksbank.