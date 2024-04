Start ist am 5. Mai Wesel will Stadtradel-Wanderpokal im Kreis verteidigen

Bislang haben sich bereits 66 Teams mit derzeit 541 Aktiven für das Stadtradeln in Wesel angemeldet. Bei allem Ehrgeiz betont Ulrike Westkamp, dass es in erster Linie um den Spaß an der Sache und die Sensibilisierung für das Thema geht. Und da zählt jeder Kilometer und jede noch so kleine Strecke. Gerade kurze Wege per Rad tragen zur Verkehrswende bei. Infos gibt es unter Tel. 0281 203-2457, -2628 und -2768 sowie stadtradeln@wesel.de.