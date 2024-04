Flüchtlinge Hamminkeln nimmt neue Standorte für Unterkünfte in den Blick

Die geplanten Standorte sind in Hamminkeln, in Mehrhoog – hier beispielsweise 3900 Quadratmeter Fläche zur Unterbringung von 80 Leuten - sowie in Dingden (60 Personen) und in Brünen (80). Insgesamt sind 15.300 Quadratmeter für Objekte vorgesehen. Zunächst geht es um Ausgaben von 1,4 Millionen Euro. Für alle Objekte sind 15 Millionen prognostiziert. Der Ansatz der Stadt ist dabei ein doppelter: Erstens will man nicht mehr von Zuweisungen überrascht werden so wie 2015, zweitens nicht zu Containern gezwungen sein wie in der Anfangsphase. Die ersten erwiesen sich bald als baulich abgängig, aber auch solche wie in der Daßhorst soll es nicht mehr geben. Möllenbeck warnte vor einer „Ghettoisierung“, man müsse das Thema bei der Grundstückswahl berücksichtigen.